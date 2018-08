Orpo haluaa lisätoimia työttömyyden alentamiseksi

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) haluaa toteuttaa lisätoimia työttömyyden alentamiseksi.

Orpo kertoo pyytäneensä valtiovarainministeriön kansliapäällikköä Martti Hetemäkeä, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikköä Jari Gustafssonia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikköä Anita Lehikoista käymään läpi hallituksen toteuttamat toimet työllisyyden parantamiseksi ja valmistelemaan nopeavaikutteisia lisätoimia.

Orpo muistuttaa, että Suomessa on hyvästä talouskehityksestä huolimatta edelleen jäljellä noin 250 000 hengen suuruinen niin sanottu työttömyyden kova ydin, jonka työllistyminen on vaikeaa. Samaan aikaan Suomen yritykset kärsivät pahasta työvoimapulasta.

– Meillä on korkea työttömyys edelleen, vaikka työllisten määrä on kasvanut ja työttömyys on sinänsä pienentynyt. Tämä aiheuttaa budjettiin niin suuria menoja, että me emme vieläkään pysty tekemään tasapainoista tai ylijäämäistä budjettia, vaikka meillä on jo kolmas vahvan kasvun vuosi alkamassa, Orpo sanoi.

– Siksi meidän täytyy noudattaa erittäin tiukkaa budjettilinjaa ja siksi meidän täytyy tehdä töitä, jolla me lisäämme kasvun edellytyksiä. Kolmanneksi meidän täytyy tehdä töitä, että mahdollisimman moni näistä 250 000 vaikeasti työllistyvästä pääsee töihin.

”Kohtaanto-ongelma helpommin ratkaistavissa”

Orpon mukaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma pitäisi nyt olla helpommin ratkaistavissa kuin aiemmin, sillä uusia työpaikkoja on syntynyt muuallekin kuin vain suurin kaupunkeihin.

– Nyt meillä on talouskasvun myötä avoimia työpaikkoja syntynyt kaikkialle Suomeen, joten työllistymisen sitä kautta tulisi olla helpompaa. Ainakaan ei pidä työn perässä liikkua niin paljon.

Orpo muistuttaa myös, että nyt avoinna olevien työpaikkojen joukossa on kaiken tasoisia tehtäviä eikä suinkaan kaikkiin tarvitse korkeaa koulutusta.

– Varmasti on niin, että työttömien joukossa on edelleen paljon niitä, jotka eivät kerta kaikkiaan ole työkykyisiä. Silloin heidän oikea paikkansa ei ole olla työttömänä, vaan heidän pitäisi olla joissain muissa toimenpiteissä. Mutta ennen eläkkeelle pääsyä meidän pitäisi pyrkiä auttamaan heitä takaisin työelämään.

Orpo kommentoi budjettikysymyksiä Espoon Moisniemessä, missä käydään tänään valtiovarainministeriön sisäisiä budjettineuvotteluja.

Ministeriön sisäiset budjettineuvottelut jatkuvat huomiseen. Valtiovarainministeriö valmistelee ministerin johdolla oman ehdotuksensa talousarvioksi. Koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen elokuun lopulla.

STT

