Orpo kirjaväitteistä: En koe Niinistön sotkeutuneen sisäpolitiikkaan

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei allekirjoita julkisuuteen nousseita väitteitä presidentti Sauli Niinistön sotkeutumisesta sisäpolitiikkaan.

– Olen ollut kolmessa eri ministerin tehtävässä hänen presidenttiaikanaan enkä koe, että hän olisi sotkeutunut sisäpolitiikkaan, vaan hyvin tarkasti pitää sen rajan, Orpo kommentoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Joensussa.

Orpo sanoo, ettei hän ole ehtinyt lukea kirjoja vaan on asiassa mediatietojen varassa.

Orpon mukaan kiky-sopimusta koskeneessa keskustelussa on ilmeisesti ollut kyse siitä, että Niinistö on halunnut itselleen informaatiota siitä missä mennään.

– Minusta presidentti hyvin selkeästi johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mutta hän sanoi jo aikanaan kampanjoidessaan, että hän kuitenkin mielellään osallistuu keskusteluun, ja mielestäni sitä ei häneltä kukaan voi kiistää, Orpo sanoi.

Orpo sanoo, että politiikassa on nykyisin tiettyjä osa-alueita, joissa sisäpolitiikka ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka risteävät. Yksi tällainen on raja.

– Mutta minusta siis presidentti toimii ihan perustuslain hengen mukaisesti.

STT

Kuvat: