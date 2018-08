Oulun piispaksi valittiin Jukka Keskitalo, valinta ratkesi jo ensimmäisellä kierroksella

Oulun seuraava piispa on Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Hänet valittiin tehtävään keskiviikkona suoraan ensimmäisellä vaalikierroksella lähes 60 prosentin ääniosuudella.

Keskitalo sai 597 ääntä, kun hänen vastaehdokkaistaan Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen sai 261 ja Raudaskylän kristillisen opiston rehtori Jukka Hautala 145 ääntä. Vaalin äänestysprosentti oli 88,7.

Keskitalo, 56, aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta, ja hänet vihitään virkaansa Oulun tuomiokirkossa 11. marraskuuta. Hän seuraa Oulun piispana eläkkeelle jäävää Samuel Salmea, joka on toiminut tehtävässä vuodesta 2001.

Karungissa Tornionjokilaaksossa syntynyt Keskitalo vihittiin papiksi vuonna 1988. Hän väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1999. Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä Keskitalo on toiminut vuodesta 2010.

STT

Kuvat: