Paavi sanoo olevansa uhrien puolella USA:ssa raportoiduissa hyväksikäyttötapauksissa

Vatikaanin mukaan paavi Franciscus on hyväksikäytettyjen puolella tapauksessa, jossa raporttien mukaan jopa yli 300 pappia on hyväksikäyttänyt yli tuhatta lasta Yhdysvalloissa.

Vatikaanin tiedotteessa muun muassa sanotaan, että paavi on uhrien puolella ja kärsineet ovat etusijalla.

– Kirkko haluaa kuunnella heitä kitkeäkseen tämän traagisen kauheuden, joka tuhoaa viattomien elämän. Näiden järkyttävien rikosten kohtaamista voi kuvailla kahdella sanalla: häpeä ja suru.

Tiistaina Yhdysvalloissa julkaistiin raportti, jonka mukaan Pennsylvaniassa on löydetty vakuuttavia todisteita siitä, että yli 300 katolisen kirkon pappia olisi hyväksikäyttänyt yli tuhatta lasta vuosikymmenien aikana. Raportin on laatinut suuri valamiehistö Pennsylvaniassa.

Paavia ehdittiin arvostella siitä, ettei hän kommentoinut mitenkään raporttia sen julkitulon jälkeen. Torstai-iltana julkistetussa tiedotteessa Vatikaani tähdentää, että kirkon tulee oppia menneistä virheistään ja väärinkäyttäjät sekä heidän toimintansa sallineet tahot pitää saattaa vastuuseen.

Raportissa on tarkasteltu papiston lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä kuudessa hiippakunnassa 1940-luvun lopulta lähtien Pennsylvaniassa.

Vain kaksi syytettä

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet ainoastaan kahta pappia vastaan, sillä suurin osa raportoiduista hyväksikäytöistä on tapahtunut niin kauan aikaa sitten, ettei syytteitä voida enää nostaa. Toinen syytetyistä papeista on myöntänyt syyllisyytensä.

Puoli miljoonaa sivua kaikkine aineistoineen kattavan raportin laatiminen kesti kaksi vuotta, ja siihen osallistui kymmeniä todistajia. Yli tuhat lapsiuhria kyettiin tunnistamaan, mutta suuren valamiehistön arvion mukaan todellinen uhrimäärä on tuhansia. Monet uhrit olivat poikia, ja useat heistä olivat vasta esipuberteetti-iässä.

Uhrit olivat usein traumatisoituneita ja ajautuivat huumeiden ja alkoholin käyttäjiksi sekä itsemurhiin.

Yhdysvalloissa noin 5 700-10 000:ta katolilaista pappia on syytetty seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta vain muutamaa sataa vastaan on nostettu syytteet.

Suuri valamiehistö on vaatinut lakiin tiukennuksia muun muassa siten, että uhreilla olisi enemmän aikaa nostaa syytteet ja havaitusta hyväksikäytöstä tulisi aina ilmoittaa.

STT

Kuvat: