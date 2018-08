Painiossa, Ylisjärvessä ja Kirkkojärvessä sinilevää

Lounais-Suomen sinilevätilanne on kuluvalla viikolla hieman rauhoittunut edellisviikkoihin verrattuna. Salon seudulla on havaittu runsaasti sinilevää Someron Hirsjärvellä Painion pohjoispuolella sekä vähän sinilevää Muurlan Ylisjärven itärannalla ja Kiskon Kirkkojärvessä. Ylisjärven lounaisrannalla levää on havaittu enemmänkin.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ely-keskus ottaa vastaan levähavaintoja koko Lounais-Suomen alueelta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin voi jokainen merkitä levähavaintonsa, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta.