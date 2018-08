Päivä on sateinen etenkin idässä, mutta poutaa pukkaa jo keskiviikolle

Etenkin maan itäosaan on odotettavissa tänään sadekuuroja, kun Etelä-Suomen yllä ollut saderintama liikkuu itää kohti, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Hajanaisempia sadealueita on myös maan pohjois- ja länsiosissa. Lounais-Suomessa päivästä näyttää tulevan poutainen.

Lämpötilat jäävät maan eteläosissa 20 asteen tuntumaan. Pohjoisemmassa Suomessa on jo selvästi viileämpää, siellä lämpötila liikkuu 10-15 asteen tietämillä.

Tiistaina maan etelä-, itä- ja keskiosissa tuuli voi olla kovaa.

Keskiviikkopäivä näyttää koko maassa poutaiselta. Lämpötilat pysyttelevät keskiviikkona kahdenkymmenen asteen tuntumassa.

Torstain ja perjantain aikana maan etelä- ja keskiosissa lämpötila voi kuitenkin nousta jo yli 20 asteeseen.

– Ei tässä syksyä voi manata näillä lämpötiloilla, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin.

STT

Kuvat: