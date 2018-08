Palkka-asiat ovat kiinnostaneet kesätyöntekijöitä

Etenkin palkkaan liittyvät asiat ovat kiinnostaneet kesätyöntekijöitä, kerrotaan SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteisestä Kesäduunari-infosta STT:lle.

Toukokuun alussa avautuneeseen palveluun on tullut tähän mennessä noin 260 yhteydenottoa, mikä on hitusen vähemmän kuin vuosi sitten.

Kysymysten aiheet ovat olleet samantyyppisiä kuin aikaisempina kesinä. Eniten nuoret ovat kyselleet palkkaukseen liittyvistä asioista.

Työvuorojen perumisiin liittyviä kysymyksiä on tullut aiempaa vähemmän, mihin lienee vaikuttanut lämmin ja poutainen sää.

STT

Kuvat: