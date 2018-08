Pilvet jämähtävät Suomen ylle, luvassa silti poutaa

Suurimpaan osaan Suomea on tänään luvassa pilvistä säätä. Sää on kuitenkin monin paikoin poutainen, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Päivystävä meteorologi Niko Tollman kertoo, että sateita on luvassa vain Koillismaalle ja Itä-Lappiin.

– Vähän voi myös muualla ripotella, mutta runsaita sateita ei ole luvassa, Tollman sanoo.

Lapissa lämpötilat jäävät alle 15 asteen, mutta muualla maassa lämpötilat liikkuvat 15:n ja 20 asteen välillä.

Sen sijaan tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi lämpötilat laskevat ja Lapissa voi olla jopa hallaa. Sen sijaan maan eteläosissa lämpötilat liikkuvat yöllä 10 asteen molemmin puolin.

Tollman kertoo, että sää pysyy keskiviikkona samankaltaisena, mutta etelässä saattaa sataa.

