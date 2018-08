Pohjois-Korean johtaja tuomitsee maan terveydenhuollon

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un arvostelee maansa terveydenhuoltoa, kertoo valtion media. Hänen mukaansa virkamiehet ovat joutilaita ja vastuuttomia.

Maan hallinto julistaa säännöllisesti haluavansa tarjota kansalaisilleen paremman elämän ja on kuuluttanut paremman terveydenhuollon perään. Diktaattori Jong-un syytti virkamiehiä siitä, että maan terveyssektori ei ole kehittynyt riittävästi.

Yhdistyneiden kansankuntien kehitysohjelman arvion mukaan maan terveydenhuolto on puutteellinen. Pohjois-Korean sairaaloissa on pulaa lääkkeistä, välineistä ja koulutetusta henkilökunnasta. Lisäksi monissa toimipaikoissa on vain vaihtelevasti vettä, sähköä ja lämmitystä.

STT

