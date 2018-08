Pohjois-Suomea tuivertavat tänään kovat tuulet

Laajalla alueella Pohjois-Suomessa on tänään voimassa varoituksia kovasta tuulesta. Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta koko pohjoisessa Suomessa Kainuusta aina Utsjoelle asti.

Lännen ja lounaan välinen tuuli on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus puuskissa on jopa 15 metriä sekunnissa.

Myös merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta ja aallokosta.

Metsäpalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Kemissä, Keminmaalla ja Torniossa.

Sadealue liikkuu yöllä ja aamulla Suomen yli itään. Tänään iltapäivällä sää poutaantuu, mutta paikoin saadaan sadekuuroja ja Itä-Suomessa jatkuvampaakin sadetta.

STT

Kuvat: