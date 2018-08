Poliisi: Kuolleen rikollispomon leskeä epäillään huumebisneksen johtamisesta – Henkirikosta selvittämään tulleet poliisit hyödynsivät lesken asunnon valvontakameroita

Vankilomalla surmatun rikollispomon leskeä epäillään huumebisneksen johtamisesta, kertoo keskusrikospoliisi. Henkirikostutkinta auttoi epäillyn törkeän huumausainerikoksen selvittämisessä, poliisi kertoo.

Rikollispomo tapettiin huhtikuussa asunnossa Vantaan Viinikkalassa. Henkirikostutkinnassa selvisi, että asunnon ympärillä oli useita tallentavia valvontakameroita, joiden nauhoista oli poliisin mukaan merkittävää apua huumejutun selvittämisessä.

Keski-ikäistä leskeä ja kahta miestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta, jossa amfetamiinia, kokaiinia, Subutex-tabletteja ja ekstaasipillereitä välitettiin pääkaupunkiseudulla.

”Miesten tehtävänä välittää”

Esitutkinta huumerikoksesta alkoi helmikuussa. Epäilyjen mukaan 52-vuotias, M.O.R.E-rikollisjärjestön perustajajäseniin kuuluva nainen toimi 52-vuotiaan miehen kanssa. Nykyisin järjestö on osa pahamaineista United Brotherhoodia. Kolmas pääepäilty on 63-vuotias mies.

– Epäilyksen mukaan nainen on johtanut toimintaa ja miesten tehtävänä on ollut välittää, säilyttää ja myydä, kertoo toinen jutun tutkinnanjohtajista, rikoskomisario Kimmo Sainio keskusrikospoliisista.

51-vuotias mies ja nainen muun muassa matkustivat viime helmikuussa yhdessä Ruotsiin tapaamaan epäiltyjä rikoskumppaneita, poliisi kertoo.

Huhtikuussa vankilomalla ollut rikollispomo surmattiin vaimon kotona Viinikkalassa. Henkirikosta selvittämään tulleelle poliisille selvisi, että asunnon ympärillä oli useita tallentavia valvontakameroita.

Sainion mukaan on poikkeuksellista, että poliisi saa käyttöönsä epäiltyjen kamera-arsenaalista valmista todistusaineistoa, eikä materiaalia ole tarvinnut hankkia itse.

Huumeita varten hankittiin asunto

Esitutkinnan mukaan nainen hankki yhdessä 63-vuotiaan miehen kanssa asunnon vain huumausaineiden jatkamista ja säilyttämistä varten. He vaihtoivat asunnon lukot, jotta sen varsinainen haltija ei pääsisi enää sisälle asuntoon.

– Huumeita on säilytetty eri asunnoissa eri puolilla pääkaupunkiseutua ja myyty pitkin ja poikin katuja, Sainio kertoo.

Jutun päätekijöiden epäillään välittäneen alkuvuoden 2018 aikana yhteensä 4,5 kiloa amfetamiinia, 2 000 Subutex-tablettia, 100 grammaa kokaiinia ja pienen määrän ekstaasitabletteja.

Sainio luonnehtii, että ”älyttömän suuresta” huumejutusta ei ole kyse. Välittämisestä hankittu rikoshyöty on poliisin arvion mukaan 120 000 euroa.

Laittomia aseita

Poliisi otti lesken ja 52-vuotiaan kiinni toukokuun alussa heidän noudettuaan hankkimastaan asunnosta huumausaineita. Kiinniottohetkellä kaksikon hallussa oli 290 grammaa amfetamiinia ja kaksi laitonta käsiasetta. Myöhemmin kotietsinnöissä naisen asunnosta löydettiin piilotettuna 50 grammaa kokaiinia ja käsiase. Kiinteistön alueelta löytyi myös Ruotsista anastetuksi ilmoitettu auto.

Jutun kolmas pääepäilty, 63-vuotias mies, otettiin kiinni muutamaa viikkoa myöhemmin, kun hän oli vastaanottanut noin 1 000 Subutex-tablettia huumeiden säilyttämistä varten hankitun asunnon edustalla Helsingissä, poliisi kertoo. Kotietsinnässä tästä piiloasunnosta löytyi valtaosa Subutex-tableteista, ja myöhemmin epäillyn omasta asunnosta löytyi amfetamiinia, kokaiinia, ekstaasia ja marihuanaa. Lisäksi poliisi otti kiinni epäillyn luota lähteneet kaksi asiakasta. Heidän hallustaan löytyi niin ikään amfetamiinia.

Pääepäiltyjä epäillään myös salakuljetuksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja kätkemisrikoksesta.

Lisäksi 51-vuotiaan naisen ja 52-vuotiaan miehen epäillään hankkineen Ruotsista 10 000 purkkia nuuskaa edelleen myytäväksi. Heidän epäillään syyllistyneen törkeään veropetokseen välttämällä nuuskan myynnistä aiheutuvat, arviolta 127 000 euron arvoiset verot.

Rikoskokonaisuudessa on edelleen vangittuna neljä henkilöä, ja lisäksi kymmentä muuta kokonaisuuteen liittyvää henkilöä epäillään eri rikoksista.

Juttu on siirretty syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon.

STT

