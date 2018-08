Poliisi otti bussista kiinni kolme natsien vastaiseen mielenosoitukseen matkannutta

Poliisi otti lauantaina kiinni kolme ihmistä, jotka olivat matkalla natsien vastaiseen mielenosoitukseen Turkuun.

Helsingistä mielenosoitukseen matkalla ollut bussi pysäytettiin jo ennen Turkua tuntia paria ennen mielenilmausta. Poliisin mukaan kiinniotettujen aikaisempi käytös antoi aihetta olettaa, että he aiheuttaisivat vakavaa järjestyshäiriötä.

Yksi mielenosoitukseen matkalla ollut kertoo Twitterissä olleensa kolme tuntia putkassa.

Turku ilman natseja -kulkue vastusti uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) mielenosoitusta.

Vastarintaliikkeen mielenosoittajia ei otettu kiinni ennakolta pelkästään ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, kertoo rikoskomisario Pertti Läksy. Kaupungilta otettiin kuitenkin kiinni yksi tai kaksi ihmistä, mutta näiden kiinniottojen syy liittyi mahdollisen tulevan häiriön lisäksi myös jo tapahtuneeseen häiriökäyttäytymiseen, Läksy kertoo. Ainakin yksi kiinniotoista oli Puutorilta, jossa PVL:n mielenilmaus pidettiin.

Kukaan ei ole Lounais-Suomen poliisin mukaan enää kiinni otettuna mielenosoituksiin liittyen.

Marco de Wit loukkasi jalkansa

Poliisi kertoi eilen myös pahoinpitelyepäilyepäilyistä mielenosoitusten yhteydessä. Läksyn mukaan enää pahoinpitelyitä ei kuitenkaan tutkita. Kyseessä oli Läksyn mukaan lähinnä käsirysy PVL:n mielenosoituksessa paikalla olleen osapuolen ja mielenosoituksen vastustajien välillä.

Suomi ensin -yhdistyksestä tuttu Marco de Wit on kertonut sivuillaan nilkkansa murtuneen ”anarkistien hyökkäyksen” yhteydessä.

Rikoskomisario Läksy vahvistaa, että yhden miehen jalalle on sattunut jotain, mutta kyse ei ole ollut pahoinpitelystä vaan ennemminkin kiusanteosta. Mieheltä vietiin lippalakki, minkä yhteydessä mies rikkoi jalkansa.

Turun Sanomien toimittaja Rebecca Härkönen on kertonut Twitterissä, että de Witin tavoitellessa lippistään anarkistiporukkaan kuulunut ihminen heittäytyi de Witin jalkoihin, jolloin valmiiksi alamäessä horjahdellut ja lippalakkia takaisin tavoitellut de Wit kompastui.

Kolme ihmistä on kuitenkin ollut kiinni otettuina epäiltyinä vahingonteosta, jossa julkisen rakennukseen isoa seinää töhrittiin tussilla tai liidulla. Vahingon määrää vielä selvitellään.

Poliisin tiedossa ei ole, ovatko töhrinnästä epäillyt liittyneet jollain lailla mielenosoitukseen.

