Poliisi selvittää, onko epäillystä liikenteen häirinnästä Finnairin lennolla edellytyksiä aloittaa esitutkintaa

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että sillä on meneillään esitutkinnan edellytysten selvittäminen epäillystä liikenteen häirinnästä. Epäily liittyy tapahtumiin Finnairin lentokoneessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla tiistaina.

Poliisi hoitaa asiaa yhteistyössä syyttäjän kanssa.

– Lentokoneessa poliisin saatettavana olleesta henkilöstä ja saaton perusteista ei tiedoteta, sillä kyseessä olevat asiat ovat kokonaisuudessaan salassa pidettäviä, poliisi ilmoitti tiedotteessaan torstaina.

Seuraavan kerran poliisi aikoo tiedottaa asiasta ensi viikolla.

Pennanen kertoi vastustaneensa ihmisen maastapoistamista

Vaikka poliisi ei kerro, kenestä on kyse, samaan tiistaipäivään osuu se, että poliisi poisti vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen Finnairin lennolta Helsingistä Berliiniin.

– Henkilö ei ole noudattanut henkilökunnan käskyjä ja kehotuksia, ja hän on omalla toiminnallaan yrittänyt estää lennon lähdön. Hänet on kapteenin päätöksellä poistettu koneesta, komisario Jan Lindström Itä-Uudenmaan poliisista kertoi aiemmin.

Pennasen mukaan hänet poistettiin lennolta, koska hän oli vastustanut koneessa olleen ihmisen poistamista maasta. Pennanen kuvasi tapahtumista videon Facebook-sivuilleen.

Komisario Lindström ei voinut tiistaina vahvistaa, oliko samalla lennolla maasta poistettavaa ihmistä.

– Sen verran on selvitelty, mitä siinä videossa tapahtuu. Tästä kirjataan rikosilmoitus, ja sen jälkeen selvitellään, mitä motiiveita tässä on ollut.

Pennanen on kertonut lentoemännän vahvistaneen, että kyseessä oli palautustilanne. Pennanen sanoi, ettei tiedä, mihin henkilöä oltiin viemässä, mutta hänestä vaikutti, että miestä oltiin viemässä väkisin.

– Häntä pidettiin useamman ihmisen voimin. Hän vaikersi ja hänen päätään painettiin alas, Pennanen kuvaili.

Pennanen sanoi, ettei suostunut istumaan alas, koska halusi estää tilanteen.

