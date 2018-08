Poliisi: Weekend-festivaali ei ole ollut sikailujuhla – tiedossa muutamia epäiltyjä pahoinpitelyitä

Helsingin Hietaniemessä viikonloppuna järjestettävillä Weekend-festivaaleilla on tullut tietoon muutamia epäiltyjä pahoinpitelyitä, Helsingin poliisista kerrotaan. Poliisin mukaan tapahtumaan osallistui perjantaina arviolta vajaat 20 000 ihmistä ja lauantaina reilut 20 000 ihmistä.

– Aina näihin liittyy lieveilmiöitä, kun on paljon porukkaa liikkeellä, mutta ei tämä mikään sellainen sikailujuhla ole ollut, arvioi komisario Henri Helminen STT:lle myöhään lauantai-iltana.

Epäiltyjä pahoinpitelyitä tuli perjantaina poliisin tietoon kolme. Lauantaina iltakymmeneen mennessä luku oli noin viiden tienoilla.

– Onni onnettomuudessa on ollut, että uhreille tulleet vammat ovat olleet lieviä, Helminen kertoi.

Hautausmaalla nuorisoa

Tapahtuma on houkutellut nuorisoa myös festivaalialueen läheisyydessä sijaitsevalle Hietaniemen hautausmaalle.

– Toki tapahtuma imee nuorison tänne lähialueille. Jos katsoo karttaa, niin kaikki lähialueet ovat vettä tai hautausmaata, Helminen huomauttaa.

Hänen mukaansa hautausmaa-alueella järjestystä ovat ensisijaisesti ylläpitäneet tapahtumaorganisaation järjestyksenvalvojat.

– Kun arviolta noin 10 hengen nuorisoryhmiä on poistettu (alueelta), poliisi on omalla toimivallallaan tehostanut poistumiskäskyjä. Ratsupoliisi on käynyt hiukan sanomassa, että pitää lähteä. Mitään mekkalaa tai mellakkaa ei ole ollut, Helminen sanoo.

Virtsaamisesta muutamia sakkoja

Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri Ari Pipatti kritisoi ainakin Ilta-Sanomien haastattelussa sitä, että Weekend-festivaali järjestetään juuri Hietaniemessä.

– Siellä (hautausmaalla) alaikäiset joivat kaljaa, roskasivat ja tekivät tarpeitaan hautausmaalle. Lisäksi moni istuskeli muurin päällä, josta on jopa neljän metrin pudotus, Pipatti kertoi IS:lle lauantaina.

Virtsaamisesta on kaiken kaikkiaan festivaalin yhteydessä kirjoitettu muutamia sakkoja, Helsingin poliisista kerrotaan. Komisario Helmisen tiedossa ei ollut lauantai-iltana tapauksia, joissa poliisi olisi verekseltään puuttunut juuri hautausmaalla virtsaamiseen.

Weekend-festivaali päättyy sunnuntaina.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005795557.html

STT