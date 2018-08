Pörssilistaus on hyvä vaihtoehto

Salolainen teknologiayhtiö Nordic ID aikoo hakea pörssistä vauhtia kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Päätös listautumisesta First North -markkinapaikalle on tarkoitus tehdä vielä syksyn aikana. Osakeannilla haetaan enintään viiden miljoonan euron rahoitusta.

Radiotaajuisia etätunnistimia kehittävän yhtiön tavoitteena on nelinkertaistaa liikevaihto viidessä vuodessa. Tämä tarkoittaa myös uusia työpaikkoja, kun koodaajia tarvitaan lisää.

Uutinen hyvässä vireessä olevan salolaisyhtiön kasvusta ja pörssilistautumisesta lisää uskoa koko Salon teknologiaosaamiseen ja alan yritysten menestymiseen. Kaupungissa on useita yrityksiä, joilla on realistisia kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Nordic ID kelpaa esimerkiksi, miten hyvä liikeidea ja määrätietoinen työ kantavat eteenpäin. Yhtiön tulos on neljän viimeisen vuoden aikana kasvanut lähes 500 prosenttia.

Yrityksessä uskotaan, että kasvu jatkuu voimakkaasti myös tästä eteenpäin.

Salolaisyhtiön pörssiin listautuminen ei ole ihan jokapäiväinen uutinen. Nordic ID on 30 vuoden aikana vasta kolmas salolaisyritys, joka listautunut pörssiin. Salolaisia pörssiyhtiöitä ovat aiemmin olleet matkapuhelinvalmistaja Benefon ja latureita valmistanut Salcomp. Tällä hetkellä pörssilistoilla ei ole salolaisia yrityksiä.

Listautuminen First North -markkinapaikalle ei vielä tee Nordic ID:stä pörssiyhtiötä, mutta avaa väylän yhtiön osakkeiden myyntiin ja ostoon. First North on kaupankäyntijärjestelmä erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Kaupankäynti on julkista, mutta sääntely ei ole niin tiukkaa kuin pörssin päälistalla.

Pörssi antaa rahoitusmahdollisuuden lisäksi yhtiölle myös lisää uskottavuutta. Varsinkin kansainvälisillä markkinoilla pörssissä noteerattu yhtiö on vakavampi toimija kuin listaamaton yhtiö.

Tämä vaihtoehto kannattaa pitää mielessä myös muissa salolaisyhtiöissä. Erityisen hyvin se sopii kansainvälisille markkinoille tähtäävälle yritykselle.