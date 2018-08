Pörssiyhtiöiden hyvä tulosvire jatkuu – yhtiöiden erot korostuvat

S-Pankin pörssimittarin perusteella vuoden toinen neljännes oli jo seitsemäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin suomalaisten pörssiyhtiöiden liikevaihdot kasvoivat kokonaisuutena laskien. Iso osa pörssiyhtiöistä on jo julkistanut huhti-kesäkuun tuloksensa. Kasvun vetämänä myös liiketulokset paranivat.

FIMin pääanalyytikon Kim Gorschelnikin mukaan selkeämpi muutos aikaisempiin neljänneksiin verrattuna oli kuitenkin se, että yhtiöiden kustannukset kääntyivät nousuun. Samalla yhtiöiden erot korostuvat, sillä osa yrityksistä ei kykene siirtämään kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihinsa.

Nousukauden jatkuessa kustannusten nousu on ollut odotettavissa, ja loppuvuonna se tulee Gorschelnikin mukaan testaamaan yhtiöiden hinnoitteluvoimaa.

Gorschelnik pitää yllättävänä monen kotimarkkinabisnekseen nojaavan yhtiön vaisua menoa. Suomen talous kasvaa vauhdilla, ja kuluttajien luottamus on vahvalla tasolla.

– Tästä huolimatta monen kotimarkkinayhtiön tuloskunto on ollut heikkoa. Tämä on yllättävää, Gorschelnik huomauttaa.

S-Pankin pörssimittarin tarkastelussa oli yhteensä 79 yhtiötä. Liiketuloksina on käytetty kertaluontaisista eristä oikaistuja tuloksia.

STT

