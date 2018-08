Porvoossa pettänyt kävelysilta on korjattu – sillalla oli onnettomuushetkellä paikallinen rugbyjoukkue

Porvoossa pettänyt kävelysilta on nyt korjattu ja sitä on vahvistettu, sanoo kaupungin kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström.

Hällström kertoi, että paikallinen aikuisten rugbyjoukkue vietti sillalla lauantai-iltaa pari viikkoa sitten onnettomuushetkellä. Ponttonilaiturille vievän kävelysillan maatuki petti ja pulttiliitokset repesivät. Tämän takia silta keikahti ja 15 ihmistä joutui veden varaan.

Hällström uskoo tämän johtuneen siitä, että sillalla on ollut liikaa painoa sen kantokykyyn nähden joko onnettomuushetkellä tai aikaisemmin, jolloin sen rakenteet ovat voineet vaurioitua. Onnettomuudessa ei epäillä rikosta.

Nyt sillalle aiotaan asentaa kyltit, joissa kerrotaan sillan suurin sallittu ihmismäärä. Hällström arvioi, että rajoitus voi olla noin kymmenen ihmisen luokkaa.

STT

Kuvat: