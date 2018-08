Presidentti Niinistö julkaisi viime päivien kirjakohuun viittaavan runon Facebookissa

Presidentti Sauli Niinistö on julkaissut Facebook-sivuillaan runon, jonka voi olettaa viittaavan viime päivien kirjakohuun. Runo on runoilija Lauri Pohjanpään kirjoittama ja kulkee nimellä Kalajuttu.

Fennovoimaan liittyvä kohu pohjautuu Aamulehden toimittajien Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen uuteen kirjaan Niinistöstä. Presidentti on kiistänyt jyrkästi kirjan pohjalta tehdyn väitteen, että hän olisi painostanut Fortumia osallistumaan Fennovoimaan.

Aamulehti kertoi maanantaina printtilehdessään julkaistun uutisen otsikossa, että ”Niinistö komensi Fortumin Fennovoimaan”. Lehden etusivun otsikkona oli ”Fortum Fennovoimaan Sauli Niinistön käskystä”.

Aamulehden päätoimittaja Jussi Tuulensuu puolusti tänään uutisointia ja sanoi sähköpostitse STT:lle, että otsikot tehdään niin, että ne vastaavat jutun sisältöä.

Niinistön julkaisema runo kertoo pojasta, joka kalastaa kiisken. Hän alkaa kutsua sitä särjeksi. Kun tarina kulkee suusta suuhun eri ihmisten välillä, kalan koko kasvaa lopulta ”suuren suureksi loheksi”.

Alla runo kokonaisuudessaan.

”Oli ruuhessa poika, ja koukkuhun

se sylkäs: tulkoon kala!

Ja eikös kohta korkkia

veden alle viedä ala!

Mut katsoppas, kalan millisen

soi onkeen veden valta:

pikkirikkinen, piikkinen kiiskinen

nous ilmoille aaltojen alta!

Mut kuka nyt kiiskejä onkisi,

sanoi pojalle pojan järki.

Ja uljaasti huutaa kuikkasi:

– Hei vaan, ja taas tuli särki!

– Se on, poika, jo kohta kalamies,

isä niitulla hymähteli.

Tais saada oikein ahvenen,

siihen veisteli iso veli.

Ja pikkusisko kotihin

jo piennarta mennä väänti.

– Näin suuren kalan veikko sai,

se jo veräjän alla äänti.

Joku eukko tuvassa kahvia

joi ryysti, ja suu jäi auki:

– Voi ihmettä, – paljon kiitoksia!

– jopas oli emähauki!

Pian kolmannessa talossa

joku kahvikullan luona

jo kertoi: Villekin kalan sai,

joka oli kuin lampaan vuona!

Ja tuskin vaan oli aamunsuu

se kullankallis ohi,

kun viaton kiisken-poikanen

oli suuren suuri lohi”

