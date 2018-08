Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärven keskustassa palaa IKH-myymälärakennuksessa, kertoo päivystävä palomestari. Palo on lähtenyt liikkeelle rakennuksen varastosta välipohjasta ja on osittain levinnyt myymälään.

Palo on noin 1 500 neliömetrin alueella välipohjassa ja uhkaa levitä.

Henkilövahinkoja ei ole tullut, mutta omaisuusvahingot ovat mittavat.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Pudasjärven Pietarilantielle hieman ennen kelloa kolmea.

STT