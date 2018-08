Putin ja Merkel tapasivat energiayhteistyön ja Iranin ydinsopimuksen merkeissä

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Venäjän presidentti Vladimir Putin pitivät lauantaina työtapaamisen Saksassa. Käsiteltävien asioiden listalla olivat muun muassa Syyrian sota ja maan humanitäärinen kriisi, Ukrainan löyhä tulitauko, energiayhteistyö ja Iranin ydinsopimus.

– Meidän pitää tehdä jotakin Syyrian humanitääriselle katastrofille. Pieniä edistysaskeleita on saavutettu, mutta tilanne on edelleen kaukana normaalista, Merkel sanoi ennen tapaamista pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Putin yhtyi Merkelin huoleen ja korosti, että jälleenrakentaminen Syyriassa vaatii toimia kaikilta, jotta miljoonat pakolaiset voisivat palata koteihinsa.

Päämiehet puhuivat molemmat Iranin ydinsopimuksen ylläpitämisen tärkeydestä. Yhdysvallat vetäytyi vuonna 2015 solmitusta sopimuksesta toukokuussa.

Putin korosti puheenvuorossaan maiden kasvavaa kaupankäyntiä ja etenkin energiayhteistyötä. Putin torppasi Merkelin huolen siitä, että venäläisjohtoinen Nord Stream 2 -kaasuputkihanke moukaroisi Ukrainan taloutta.

– Tämä on vain taloudellinen projekti eikä tarkoita, että kaasutoimitukset Ukrainan kautta katkeaisivat.

Kaasuputken on määrä valmistua Venäjän ja Saksan välille ensi vuonna.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin nimeä ei puheissa kuultu, vaikka Trump on kritisoinut Saksan riippuvaisuutta venäläisestä energiasta. Trump myös irrotti Yhdysvallat Iranin ydinsopimuksesta.

Kakkupöydästä neuvotteluihin

Aiemmin lauantaina Putin oli Itävallassa kutsuttuna ulkoministeri Karin Kneisslin häihin. Itävallan oppositiopuolueet tyrmistyivät Putinin saamasta hääkutsusta ja Ukraina ilmoitti, ettei Itävalta voi enää toimia välittäjänä Itä-Ukrainan kriisissä.

– Jos kutsuu Vladimir Putinin häihinsä, ei voi enää olla puolueeton, Ukrainan parlamentin ulkopoliittisen komitean puheenjohtaja Hanna Hopkotviittasi.

Itävallan sisäministeriön edustaja kommentoi, että Kneissl ja Putin ovat tunteneet liki 20 vuotta ja presidentti osallistuu häihin Kneisslin henkilökohtaisena vieraana.

