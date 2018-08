Raision ja Naantalin vedenjakelu palaa aikaisintaan perjantaina – putket jo korjattu

Toinenkin Raision rikkoutuneista putkista on saatu korjattua ja huuhdeltua, kertoo Turun seudun veden toimitusjohtaja Aki Artimo. Seuraavaksi putki desinfioidaan, minkä jälkeen vedestä otetaan näytteet.

– Huomenna kloorit otetaan pois (putkesta), täytetään vedellä ja otetaan näytteet. Ylihuomenna oletettavasti, kun näytteet ovat puhtaat, vedenjakelu voidaan palautta normaaliin, Artimo sanoo STT:lle.

Vedenkeittokehotus on yhä voimassa Raisiossa ja Naantalissa. Artimon mukaan kehotus puretaan vasta kun ollaan saatu tarpeeksi puhtaita näytteitä.

Ensimmäinen putki saatiin korjattua aikaisemmin.

Raisiossa tapahtui maanantaina putkirikko uuden runkojohdon työmaalla, minkä takia Raisiossa ja Naantalissa on kärsitty vedenjakeluongelmista.

STT