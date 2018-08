Rakennusvalvonta esittää Hakkaraisen ja Vähämäen vuokraaman saunatilan asuinkäytön kieltoa

Helsingin kaupungin rakennusvalvonta esittää, että perussuomalaisten kansanedustajien Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen vuokraaman saunatilan käyttö asuintilana lopetetaan. Rakennusvalvonta kertoo tarkastuslausunnossaan, että kieltoa tehostetaan uhkasakolla. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Tarkastuslausunto on toimitettu Hakkaraiselle ja Vähämäelle, osakkeenomistaja Dennis Pastersteinille sekä taloyhtiölle. Heillä on kaksi viikkoa aikaa antaa vastineensa asiaan.

Asian käsittelyä jatkaa lausunnon ja mahdollisten vastineiden pohjalta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

– Tila ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain edellytyksiä asuinhuoneistolle, tarkastuslausunnon laatinut vs. rakennuslakimies Sara Rintamo kertoo STT:lle.

Rintamon mukaan vuokratilan ikkunat ovat muun muassa liian pienet, jotta tilaa voitaisiin pitää asuinhuoneistona.

Hakkarainen ja Vähämäki vuokraavat Helsingissä saunatilaa, josta he ovat nostaneet kakkosasunnon hankintaan tarkoitettua kulukorvauksen korotusta. Korotuksen suuruus on vajaat 500 euroa kuukaudessa. Vähämäki kertoi käyttävänsä tilaa nykyään sauna- ja edustustilana, kun taas Hakkarainen sanoi käyttävänsä tilaa asuinkäyttöön.

Helsingin rakennusvalvonta suoritti saunatilassa tarkastuksen viime tiistaina. Tarkoituksena oli selvittää, ovatko kansanedustajat käyttäneet tilaa käyttötarkoituksen vastaisesti asumis- ja toimistotarkoituksiin. Tarkastuslausunnon mukaan tarkastuksessa tehtiin havaintoja asuinkäytöstä.

Tarkastuslausunto on toimitettu tiedoksi myös keskusrikospoliisille ja eduskunnalle, jotka selvittävät Hakkaraisen ja Vähämäen asumisjärjestelyjä.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005796937.html

STT

Kuvat: