Raportti: Yli 300 katolilaispappia saattoi hyväksikäyttää yli tuhatta lasta Pennsylvaniassa vuosikymmenien aikana

Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa on löydetty uuden raportin mukaan vakuuttavia todisteita siitä, että yli 300 katolisen kirkon pappia olisi hyväksikäyttänyt yli tuhatta lasta vuosikymmenien aikana. Raportin on laatinut suuri valamiehistö Pennsylvaniassa.

Valamiehistö uskoo uhrimäärän olevan todellisuudessa tuhansia, mutta monien lasten tiedot ovat kadonneet ja useat eivät ole vuosien aikana uskaltaneet kertoa hyväksikäytöstä.

Raportissa on tarkasteltu papiston lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä kuudessa hiippakunnassa 1940-luvun lopulta lähtien Pennsylvaniassa.

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet ainoastaan kahta pappia vastaan, sillä suurin osa raportoiduista hyväksikäytöistä on tapahtunut niin kauan aikaa sitten, ettei syytteitä voida enää nostaa.

Papin epäillään muun muassa raiskanneen nielurisaleikkauksessa olleen tytön

Puolimiljoonaa sivua pitkässä raportissa kerrotaan muun muassa epäillystä tapauksesta, jossa pappi raiskasi seitsemän vuotiaan tytön, joka oli nielurisaleikkauksessa sairaalassa. Toisessa tapauksessa lapsi muistaa juoneensa mehua ja heränneensä seuraavana aamuna siihen, että hänen takapuolestaan valui verta, eikä hän pystynyt muistamaan tapahtumia.

Yhdessä suhteellisen tuoreessa epäillyssä tapauksessa erään papin epäillään pakottaneen seitsemänvuotiaan suuseksiin. Toisessa tuoreessa tapauksessa epäillään, että pappi käytti kahta poikaa hyväkseen vuosien ajan vuoteen 2010 asti.

Monet uhrit olivat poikia ja useat heistä olivat vasta esipuberteetti-iässä.

Raportissa kerrotuista papeista monet ovat kuolleet.

Suuri valamiehistö on vaatinut lakiin tiukennuksia ja uhreille enemmän aikaa nostaa syytteet.

– Papit raiskasivat pieniä poikia ja tyttöjä. Ja lapsista vastuussa olleet Jumalan miehet salasivat sen kaiken. Vuosikymmeniä, raportissa sanotaan.

Yhdysvalloissa noin 5700-1000 pappia on syytetty seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta vain muutama sataa vastaan on nostettu syytteet.

STT