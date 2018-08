Rappulasta löytyi ruumis – Salon poliisi epäilee viikko sitten kadonneeksi henkilöksi

Salon Rappulasta on löytynyt miehen ruumis. Salon poliisin mukaan koiranulkoiluttajat löysivät keskiviikkoiltana ruumiin viheralueella sijaitsevasta pensaikosta.

Kuolleen henkilöllisyys ei vielä ole varmistunut. Tieto henkilöllisyydestä saadaan ensi viikolla.

– Poliisilla on kuitenkin vahva epäilys, että kyseessä on viikko sitten kadonneeksi ilmoitettu henkilö, rikoskomisario Pertti Läksy kertoo.

Poliisi on ollut yhteydessä kadonneen henkilön omaisiin. Salon Seudu Sanomat kertoi kadonneesta aikaisemmin tällä viikolla.

– Mikäli kyseessä on kadonneeksi ilmoitettu henkilö, hän on todennäköisesti menehtynyt samoihin aikoihin kun katoamisilmoitus on tehty. Se sopisi aikajanaan.

Kyseessä on normaali kuolemansyytutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta.

Ruumiin löytymisestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.