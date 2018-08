Rattijuoppo pelkää poliisia

Liikennekuolemien määrä rattijuopumustapauksissa on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi, ja rattijuoppojen määräkin on laskenut.

Silti Mäntyharjulla tapahtuneen tuhoisan kuolonkolarin jälkeen on taas kerran syytä keskustella vakavasti rattijuopumuksesta, sen ehkäisemisestä ja langetettavista rangaistuksista.

Poliisi puhalluttaa vuosittain 1,2–1,8 miljoonaa kuljettajaa. Kiinni jää noin 18 000 rattijuoppoa. Usein käry käy kuitenkin ajovirheen tai liikennerikkomuksen ja pahimmillaan onnettomuuden takia.

Liikenneturvan mukaan kiinnijoutumisriski vaikuttaa merkittävästi rattijuoppouteen. Humalassa ajamista ei rajoita pelko onnettomuudesta, vaan se, että matkalla saattaa joutua tekemisiin virkavallan kanssa. Rattijuoppo pelkää vain poliisia.

Ylikomisario, poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein ei pidä nykyisiä keinoja rattijuopumusten ennaltaehkäisyksi riittävinä. Hän kysyi STT:n haastattelussa (SSS 21.7.), kannattaisiko ottaa seuraava askel ennaltaehkäisyssä ja kiinnijäämisriskin kasvattamisessa.

Pasterstein pidentäisi ajokieltoja, ja hän ehdottaa, että ratista kärähtänyt määrättäisiin määräaikaiseen alkoholittomuuteen, jota seurattaisiin testeillä. Myös pakollisesta alkolukosta olisi apua.

Mäntyharjun kuolonkolarin aiheuttanut ja siinä kuollut keski-ikäinen mies oli ollut poliisin kanssa tekemisissä useita kertoja ja menettänyt korttinsakin rattijuopumusten takia.

Kaikkiaan suomalaisista rattijuopoista yli 60 prosenttia on alkoholin suurkuluttajia, ja kolmanneksella on peräti sairaudeksi luokiteltu päihdeongelma. Kännissä ajaminen on vain osa alkoholin kyllästämää elämää, mutta se osa on kanssaihmisille kohtalokas.

Eurooppalaisten liikenneasenteita kartoittaneessa tutkimuksessa suomalaiset suhtautuivat rattijuopumukseen muita maita tuomitsevammin. Suomalaiset eivät hyväksy humalassa ajamista ja ovat hyvin tietoisia siitä, että alkoholi lisää merkittävästi onnettomuusriskiä.

Periaatteessa ainekset rattijuoppouden vähentämiselle ovat siis olemassa.