Real totuttelee aikaan ilman Ronaldoa – Tutut jätit lähtevät suosikkeina Espanjan liigakauteen

Espanjan jalkapalloliigan jättiläisten Real Madridin ja Barcelonan tarinassa kääntyy uusi luku, kun kausi käynnistyy perjantaina. Molempien pitkäaikainen kulmakivi on nimittäin muissa maisemissa.

Realin suurin tähti Cristiano Ronaldo siirtyi sadan miljoonan euron kaupassa Juventukseen, ja Barcelona totuttelee elämään ilman seuralegenda Andres Iniestaa. Barcelonaa läpi uransa edustanut ja uransa ehtoopuolella oleva Iniesta suuntasi Japanin liigaan.

Realilta puuttuu tarkalleen ottaen kaksi viime vuosien menestystekijää, sillä myös päävalmentaja on vaihtunut. Madridilaiset kolmeen peräkkäiseen Mestarien liigan voittoon johdattanut Zinedine Zidane jätti seuran, ja Julen Lopetegui tuli tilalle.

Vaikka Realin huipputaso on laaja, Ronaldoa ei edes sen materiaalilla paikata yksi yhteen. Myös Lopeteguin sopeutuminen hektiseen jättiseuraan on kysymysmerkki.

Monet katseet kääntyvät walesilaiseen Gareth Baleen, jolla oli viime kaudella vaikeuksia nousta avauksen vakionimeksi.

– En puhu aiemmista kausista. Tämän hetken Bale on sitoutunut, tyytyväinen ja haluaa pelata loistavan kauden. Hän harjoittelee erittäin hyvin, ja olemme todella tyytyväisiä häneen, Lopetegui kehui walesilaista Realin kotisivuilla.

Courtois Realiin, Vidal Barcaan

Sekä Real että Barcelona ovat hankkineet brasilialaista lahjakkuutta.

Euroopassa jokseenkin tuntematon hyökkääjä Vinicius Junior, 18, siirtyi kotimaansa Flamengosta Realiin arviolta peräti 46 miljoonalla eurolla. Barcelona puolestaan hankki isolla rahalla brasilialaiset Malcomin Bordeaux’sta ja Arthur Melon Gremiosta.

Tähtinimistä Espanjan suurseuroihin ovat suunnanneet esimerkiksi maalivahti Thibaut Courtois Realiin ja keskikenttämies Arturo Vidal Barcelonaan.

Viime kaudella Barcelonan takana toiseksi sijoittunut Atletico Madrid on hankkinut muun muassa Thomas Lemarin, joka kuului Ranskan MM-kultaryhmään. Valenciaan puolestaan matkasi lainapestillä Belgian maajoukkuekärki Michy Batshuayi.

Barca haluaa voittaa kaiken

Barcelonan viime kausi oli kaksijakoinen, sillä Espanjan herruus heltisi ylivoimaisesti, mutta Mestarien liigassa tuli lähtö puolivälierissä.

Paineet päävalmentaja Ernesto Valverden ja pelaajien hartioilla ovat suuret.

– Haluamme voittaa kaiken, mutta tässä seurassa pelaaminen ei ole helppoa. Meidän ei pelkästään tarvitse voittaa vaan myös pelata hyvin, Valverde sanoi Barcelonan kotisivuilla.

Iniestan lisäksi muun muassa Paulinho on siirtynyt muualle.

Myös Atleticon kausi oli kaksijakoinen. Kotimaassaan se jätti arkkivihollisensa Realin taakseen kolmanneksi, mutta jääminen Mestarien liigassa alkulohkoon oli suuri pettymys. Lohtuna oli Eurooppa-liigan voitto.

Jättikolmikon takana etenkin Sevilla ja Valencia ovat ennakkoon tyrkyllä kärkipäähän.

