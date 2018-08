Rillit huurussa -sarjan tuleva kausi jää viimeiseksi

Yhdysvaltalaisen komediasarjan Rillit huurussa eli The Big Bang Theoryn 12. kausi jää sarjan viimeiseksi kaudeksi. Asiasta ilmoitti sarjaa tuottava CBS-televisioyhtiö keskiviikkona.

Jim Parsonsin, Johnny Galeckin, Kunal Nayyarin, Simon Helbergin ja Kaley Cuocon tähdittämän sarjan ensimmäinen kausi julkaistiin vuonna 2007. Viimeinen kausi julkaistaan puolestaan ensi vuonna.

Huimat katsojaluvut kerännyt sarja on voittanut muun muassa lukuisia Emmy-palkintoa. Esimerkiksi Parsons on palkittu useammalla Emmy-patsaalla Sheldon Cooper -roolistaan.

