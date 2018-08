Rinne sote-muistiosta: Hallitus hyökkäsi pistämällä virkamiehet politikoimaan

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne moittii hallituksen pistäneen virkamiehet politikoimaan teettämällä muistion SDP:n sote-mallin ongelmista.

Rinne hämmästeli sitä, että muistio on tehty lehtijuttujen ja nettisivujen pohjalta.

– Kuulitte oikein – lehtijuttujen ja nettisivujen – ilman minkäänlaista yhteydenottoa meihin, Rinne sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

Hän esitti muistion laatineille virkamiehille kutsun tulla vierailemaan SDP:n eduskuntaryhmään, jossa voitaisiin hänen mukaansa korjata perusteita ja syitä väärinkäsityksille.

Viime viikolla julkisuuteen tuli sosiaali- ja terveysministeriössä tehty muistio, jossa arvioitiin SDP:n sote-mallin olevan muun muassa perustuslain vastainen.

Rinteen mukaan hallituksen sote-malli on lehmänkauppamalli, josta on tulossa kallis ja epäoikeudenmukainen.

SDP:n vaihtoehto sille rakentuu Rinteen mukaan täsmälleen samojen periaatteiden ja oikeuslähteiden varaan kuin aiemman keskustalaisen kuntaministerin Hannes Mannisen ja kokoomuslaisen pitkäaikaisen perustuslakivaliokunnan jäsenen Kimmo Sasin aluekuntamalli.

– Sitä ei kukaan ole väittänyt perustuslain vastaiseksi, Rinne sanoi.

SDP:n ykköspaikka pysyy ja vaalit voitetaan, Rinne vakuuttaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että puolueen gallupluvut ovat hyvät eikä Helsingin Sanomien tuoreen mittauksen 0,4 prosenttiyksikön lasku ole merkityksellinen.

Rinne on luottavainen, että ykköspaikka saadaan pidettyä kevään vaaleihin asti.

– Tullaan pitämään ja voitetaan vaalit, Rinne sanoi toritapahtumassa Vaasassa.

Rinteen mielestä yhdestä gallupista ei pidä vetää liikaa johtopäätöksiä, vaikka siinä hienoista laskusuuntaa onkin. Puolueen kannatus on nyt 21,7 prosenttia, kun edellisessä mittauksessa se oli 22,1 prosenttia. Toisena olevan kokoomuksen kannatus puolestaan pysyi 20,2 prosentissa.

– Niin kuin olen sanonut ylöspäin mennessäkin, niin tämä on hyvä gallup, SDP on ykkösenä ja sillä siisti, Rinne kommentoi.

Rinteen mukaan tavoitteena on saada lisää kaulaa kakkosena olevaan kokoomukseen.

– Taistellaan koko ajan sen eteen, että gallupeissakin tilanne paranee. Mutta sitten lopullisesti ratkaistaan huhtikuussa 2019.

Veronkevennysten sijaan satsattava tulevaisuuteen

SDP on viime viikkoina moittinut ahkerasti valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) budjettiesitystä, mutta ainakaan se ei näytä SDP:tä vahvistaneen.

– Se on näköalaton budjettiesitys, siinä ei ole minkäänlaisia tulevaisuusinvestointeja, edes aihioita. Eikä eriarvoisuuden torjuntaan liittyviä merkittäviä parannuksia mihinkään suuntaan. Jatketaan samalla linjalla, mitä tämä hallitus on tähän asti tehnyt, ja se ei ole hyvä, Rinne sanoo.

Orpo on pitänyt esillä, että ensi viikon budjettiriihessä päätettäviin veronkevennyksiin vaikuttaa työttömyysvakuutusmaksujen mahdollinen aleneminen, sillä kyse on kiky-sopimuksen myötä nousseiden maksujen korotuksista. Rinne ei innostu kevennyspuheista ylipäänsä, vaan hänen mukaansa nyt tarvitaan satsauksia tulevaisuuteen.

– Minusta on hyvä huomata, että asiantuntijat ovat todenneet jo, että kiky-sopimuksen perusteella ei enää veronkevennyksiä tarvita, sieltä syntynyt aukko palkansaajan kukkarossa on jo täytetty.

Rinteen mukaan esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostoon olisi nyt hyvä hetki.

STT

