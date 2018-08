Riskiryhmien ei kannata nyt matkustaa Espanjaan tai Portugaliin, neuvoo THL

Riskiryhmien kannattaa nyt harkita Espanjan tai Portugalin matkan siirtämistä, opastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Luvassa on tukalia lämpötiloja: suosittuihin lomailumaihin on ennustettu yli 40 asteen lämpötiloja viikonlopulle, ja jo tänään monissa paikoissa on mitattu yli 40 asteen lukemia. Uutistoimisto AFP:n mukaan Portugalissa mittari on näyttänyt jopa 45:tä astetta, ja huomenna lukeman on ennakoitu olevan vieläkin korkeampi.

THL muistuttaa, että alle 2-vuotiaat lapset, vanhukset sekä kroonisia sydän-, verisuoni- ja keuhkosairauksia sairastavat ovat suurimmassa vaarassa saada kuumuudesta vakavia haittoja. Myös raskaana olevien kannattaa THL:n mukaan välttää terveydelle haitallista altistumista. Saharasta leviävä aavikkopöly ja mahdollisista metsäpaloista nouseva savu pahentavat lisäksi esimerkiksi astmaa sairastavien oloa.

AFP kertoo, että Espanjassa kaksi ihmistä on kuollut lämpöhalvaukseen tällä viikolla.

Hotellin varustelulla on väliä

Jos riskiryhmään kuuluva päättää kuitenkin matkustaa, THL:n ylilääkäri Raimo O. Salonen neuvoo tarkistamaan sekä matkakohteen sää- ja ilmanlaatutilanteen että hotellin varustetason.

– Nyt jos koskaan on tarpeellista, että hotellihuoneessa ja yleisissä tiloissa on tehokas koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, joka jäähdyttää sisäilman siedettävään lämpötilaan ja suodattaa hyvin ulkoilmasta muuten sisään pääseviä hiukkasmaisia saasteita, Salonen sanoo THL:n tiedotteessa.

Matkan siirtomahdollisuutta voi kysyä omalta matkatoimistolta. Jos siirto ei onnistu, lääkäri voi arvioida esimerkiksi kroonisesti sairaan matkustuskelpoisuuden. Lääkäri voi kirjoittaa matkavakuutuskorvauksen hakemista varten todistuksen siitä, ettei matkustaminen ole mahdollista terveyssyistä.

STT

Kuvat: