Rukiin varastot suurimmillaan kymmeneen vuoteen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kesäkuun lopussa 450 miljoonaa kiloa viljaa. Eniten varastoissa oli kauraa. Rukiin määrä on suurin kymmeneen vuoteen.

Teollisuuden ja kaupan varastoissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 450 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Määrä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Eniten varastoissa oli kauraa, 142 miljoonaa kiloa. Kauran määrä on hieman kasvanut viime vuoden tilanteesta.

Vehnää oli varastoissa 129 miljoonaa kiloa. Määrä on kasvanut edellisvuodesta lähes neljänneksen.

– Rukiin varastot olivat myös kasvaneet 69 miljoonaan kiloon, ja se onkin suurin määrä viimeisen kymmenen vuoden aikana, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Lukesta.

Ohran varastot puolestaan ovat pienentyneet 111 miljoonaan kiloon. Verrattuna vuoteen 2016, määrä on pienentynyt puolella.