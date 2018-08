Ruotsissa sytytetty tuleen kymmeniä autoja – pääministeriltä kovasanainen tuomio

Ruotsissa on yön aikana poltettu lähes 100 autoa.

Iso osa autoista on sytytetty tuleen Länsi-Ruotsin alueella, jossa ainakin 80 autoa on sytytetty illan ja yön aikana, kertoo muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet.

Autoja ovat yhdeltä tapahtumapaikalta kuvatun videon perusteella sytyttäneet tummiin vaatteisiin pukeutuneet nuoret. Autoja on poltettu muun muassa Göteborgissa ja Trollhättanissa. Myös Tukholmassa ja Uppsalassa on palanut autoja yön aikana.

Aftonbladetin mukaan poliisi epäilee, että paloilla on jokin yhteys, mutta ei ole pidättänyt ketään. Teon motiivi ei ole vielä tiedossa.

– Teot on voitu organisoida sosiaalisessa mediassa, arvioi poliisin lehdistöedustaja Hans Lippens lehdelle.

Ruotsin pääministeri: Muistuttaa sotilasoperaatiota

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on tuominnut teot kovasanaisesti Ruotsin yleisradion haastattelussa.

– Kysymykseni teille on – mitä hemmettiä te teette, Löfven sanoi.

– Tämä näyttää erittäin suunnitellulta, lähes sotilasoperaatiolta, hän lisäsi.

Lehdistöedustaja Lippensin mukaan tutkinta on vielä kesken.

– Emme ole vielä pidättäneet ketään. Poliisi on nyt alueella takaamassa turvallisuutta ja keräämme myös silminnäkijähavaintoja, Lippens kertoi uutistoimisto TT:lle.

