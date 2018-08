Ruotsissa poltettu jälleen useita autoja, tällä kertaa Uppsalassa

Ruotsissa on poltettu jälleen useita autoja. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikon vastaisena yönä useita hälytyksiä palavista autoista Uppsalassa.

Ensimmäinen hälytys tuli kello 23 paikallista aikaa, kun useita autoja ja kevyt kuorma-auto paloivat parkkipaikalla Uppsalan keskustassa.

Yhtään ihmistä ei ole pidätetty ja kaikki palot on sammutettu. Poliisin mukaan kyse on seitsemästä erillisestä palosta, joita epäillään tahallaan sytytetyiksi.

Viime viikolla poliisi otti kiinni kolme ihmistä epäiltynä autojen tuhopoltoista. Ruotsissa on palanut lähiaikoina kymmeniä autoja eri puolilla maata.

