Ruotsissa sytytetty jälleen yöllä autoja palamaan

Ruotsissa on sytytetty yön aikana kaksi autoa tuleen Länsi-Götanmaan alueella, kertoo viranomainen. Toinen autoista sytytettiin noin puoli kahdeltatoista Mölndalissa Göteborgin lähellä. Muutamaa minuuttia myöhemmin toinen auto sytytettiin tuleen Boråsissa.

Viranomaisen mukaan autot oli sytytetty samalla tavalla kuin edellisen yönkin autopalot. Vielä on kuitenkin epäselvää, ovatko tämän yön palot kytköksissä viimeöisiin autojen massapolttoihin.

Ruotsissa poltettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä lähes 100 autoa, joista iso osa autoista sytytettiin tuleen Länsi-Ruotsin alueella. Tapauksesta epäiltyjä on pidätetty.

Autoja sytytti yhdeltä tapahtumapaikalta kuvatun videon perusteella tummiin vaatteisiin pukeutuneet nuoret. Autoja poltettiin tiistaina vastaisena yönä muun muassa Göteborgissa ja Trollhättanissa. Myös Tukholmassa ja Uppsalassa paloi yön aikana autoja.

”Mitä hemmettiä te teette?”

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven tuomitsi massapoltot kovasanaisesti Ruotsin yleisradion haastattelussa tiistaina.

– Kysymykseni teille on – mitä hemmettiä te teette, Löfven sanoi.

– Tämä näyttää erittäin suunnitellulta, lähes sotilasoperaatiolta, hän lisäsi.

STT

