Sadealue kulkee yli Suomen – etelässä lämpötilat ovat kesälukemissa

Suomen ylittää tänään sadealue, ja päivän aikana sadetta on luvassa maan keski- ja pohjoisosiin. Sateet väistyvät suurilta osin iltapäivällä, ja ilta on poutainen maan etelä- ja pohjoisosissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

– Sadealue siirtyy Suomen yli itään, Laakso kertoo.

Lämpötilat voivat nousta tänään etelässä reiluun 20 asteeseen, kun pohjoisessa jäädään noin kymmenen asteen tuntumaan.

Ilmatieteen laitos varoittaa myös navakasta tuulesta niin merialueilla kuin maan eteläosissa ja Ahvenanmaallakin. Myös aallokkovaroitus on voimassa paikoin.

– Tuuli on puuskaista, ja sen nopeus voi olla noin 15 metriä sekunnissa, Laakso kertoo.

Ilmatieteen laitos on antanut myös metsäpalovaroituksen Satakuntaan.

STT

