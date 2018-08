SAK:n hallitus koolla pohtimassa mahdollisia työtaistelutoimia

Työntekijöiden etujärjestön SAK:n hallitus kokoontuu tänään pohtimaan mahdollisia työtaistelutoimia.

SAK:n mielestä Suomen hallituksen ei pitäisi edistää lakihanketta, jolla helpotettaisiin henkilöperusteista irtisanomista pienissä, alle 20 työntekijän yrityksissä.

Lakihanke on lausuntokierroksella, joka päättyy ensi torstaina. SAK:n hallitus pohtii nyt, onko tarvetta niin sanotuille järjestöllisille toimille työpaikoilla.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi STT:lle viikonloppuna, ettei SAK aio jäädä vain seuraamaan katseella, jos hallitus vie lakihanketta eteenpäin.

Eloranta ei halunnut ennakoida SAK:n hallituksen päätöksiä tai sitä, millaisia mahdolliset järjestötoimet olisivat. Aiemmin Eloranta on sanonut, että toritapahtumat on nyt nähty ja puhunut toimintaan valmistautumisesta työpaikoilla. Tämä voi hänen mukaansa tarkoittaa muun muassa työtaistelutoimia.

