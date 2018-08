Salo asettaa kovan tavoitteen

Salo pyrkii Suomen yritysystävällisimmäksi kunnaksi. Tällainen visio on kirjattu uuteen elinkeinopoliittiseen ohjelmaan, joka on parhaillaan kaupunkilaisten kommentoitavana verkossa.

Sama kunnianhimoinen tavoite on kirjattu myös kaupungin ja yrittäjäyhdistysten alkukesästä allekirjoittamaan sopimukseen. Siinä pyritään yritysystävällisyyden lisäksi myös asukasystävällisyyteen.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisee säännöllisesti kuntarankingia, jossa vertaillaan seutukuntia. Viime vuonna Salon seutukunta eli Salo ja Somero rankattiin 25 mukana olleen seutukunnan joukossa kahdeksanneksi.

Kuntarankingin yrityksille suunnatun kyselyn mukaan Salossa on keskimääräistä parempi yritysilmasto. Kärkeä tavoiteltaessa esimerkkejä löytyy läheltä: kolmen vuoden takaisessa selvityksessä Kaarinassa ja Liedossa oli Suomen paras yritysilmasto.

Suomen Yrittäjien tänä vuonna tekemässä kyselyssä Salo oli elinkeinopolitiikkaa arvioitaessa suurimpien kaupunkien joukossa kymmenes. Yli 50 000 asukkaan kaupunkeja on Suomessa 21.

Salo ei ole valtakunnallisessa vertailussa erityisen hyvä, mutta ei niin huonokaan. Rajun rakennemuutoksen kokeneella kaupungilla on tarve erottua muista. Silloin keskiverto ei riitä. Pitää pyrkiä parhaaseen.

Yritysilmapiirin tai yrittäjäystävällisyyden mittaaminen ei ole eksaktia tiedettä. Mielikuvat ratkaisevat, samoin vastaajien tuoreet henkilökohtaiset kokemukset. Suomen yritysystävällisin on hyvä tavoite, ja jo sen julkistaminen on tärkeä viesti: Salossa ei pysähdytä paikoilleen.

Saloon tarvitaan työtä, ja sitä syntyy yrityksiin, uusiin ja nykyisiin. Kasvava yritys taas tarvitsee työntekijöitä, ja ainakin lounaisessa Suomessa heistä on jo joillain aloilla pulaa. Silloin pelkkä työpaikka ei riitä houkuttelemaan kaupunkiin. Myös palveluiden on oltava kunnossa.

Avoimuus on osa hyvää ilmapiiriä. Siihen panostetaan sekä elinkeinopoliittisessa ohjelmassa että yrittäjäyhdistysten sopimuksessa.

Avoimuus kuuluu kaupungin kaikkeen toimintaan. Myös elinkeinopolitiikan pitää olla julkista, vaikka yhteistyökumppanit ovat yksityisiä yrityksiä.