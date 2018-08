Salo ja Somero mukana varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilussa – 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa ilmaiseksi

Salo ja Somero osallistuvat viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, joka käynnistyi elokuun alussa. Kokeilu koskee valtakunnallisesti noin 12 400 lasta, jotka ovat syntyneet vuonna 2013. Kokeilu kattaa yli viidesosan koko ikäluokasta.

Käytännössä lapset saavat 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa veloituksetta. Hallituksen viime elokuussa masinoiman kokeilun tarkoitus on nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää ja edistää koulutuksen tasa-arvoa.

Someron kaupungin kasvatuspäällikkömukaan Somerolla ollaan kokeilusta innoissaan. Mukaan ilmoittautui kaikki 91 Someron viisivuotiaasta.

– Aiemmin läheskään koko ikäluokka ei ole ollut varhaiskasvatuksen piirissä. Maksuttomuus näyttäisi houkuttelevan, Hoikkala sanoo.

Kokeilussa on mukana 19 eri kokoista kuntaa.

Kokeilu on nostanut selvästi varhaiskasvatuksen suosiota Salossa. Aikaisempina vuosina varhaiskasvatukseen on osallistunut noin 82 prosenttia viisivuotiaista. Tällä hetkellä mukana on 453 lasta, joka on 94 prosenttia koko ikäluokasta Salossa.

– Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on alhainen Salossa. Nyt näyttää positiiviselta, että viisivuotiaiden määrä on noussut kokeilun myötä Euroopan unionin tavoitteeseen, joka on saada 94 prosenttia yli nelivuotiaista lapsista osallistumaan varhaiskasvatukseen, Salon varhaiskasvatuspäällikkösanoo.

Hänen mukaansa noin 50:tä varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevaa lasta yritettiin houkutella kokeiluun kirjeitse, mutta osa perheistä halusi kaikesta huolimatta lapsensa jatkavan kerhotoiminnassa tai kotihoidossa.

Karlsson soisi heidänkin osallistuvan varhaiskasvatukseen, koska tutkimukset osoittavat sen vaikuttavan positiivisesti lapsen oppimiseen ja kasvuun. Lisäksi varhaiskasvatuksen laajemmat vaikutukset yhteiskunnalle tunnistetaan tutkimuksissa jo melko hyvin, hän muistuttaa.

Karlsson toivoo ja uskoo Salon hyötyvän pioneeriasemastaan varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilussa.

– Uskon, että tämä lapsiystävällinen päätös kantaa pitkälle ja voi toivottavasti olla myös vetovoimatekijä uusille Saloon muuttaville lapsiperheille, hän toteaa.

Lue lisää Salon Seudun Sanomista 14.8.2018.