Salo pyrkii vähentämään erityisruokavalioiden määrää kouluissa ja päiväkodeissa

Salon kouluissa ja päiväkodeissa otettiin elokuussa käyttöön uusi kaavake, jonka avulla lapsen ruokavaliosta tiedotetaan kaupungin ravitsemuspalveluille. Uudistuksen tarkoituksena on karsia turhat erityisruokavaliot, kertoo Salon kaupungin ruokapalveluohjaaja Mari Portaala .

– Kaavake on uusittu yhteistyössä ravitsemusterapeutin ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan mahdollisimman monipuolista ja ravitsevaa ruokaa, hän sanoo.

Ruoka-aineallergian ja sairauden hoitamiseen tähtäävän erityisruokavalion kohdalla tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, jotta lapsi on oikeutettu ruokavalionsa mukaiseen ateriaan. Tällaisia sairauksia ovat muiden muassa keliakia ja diabetes.

Uskonnollisissa ja vakaumuksellisissa syissä sekä laktoosittoman ruokavalion kohdalla riittää vanhemman ilmoitus kaavakkeella. Laktoositonta ruokavaliota ei enää katsota erityisruokavalioksi.

Vaikka uusi kaavake on aiempaa seikkaperäisempi, on sen tarkoitus helpottaa perheiden elämää pitkällä tähtäimellä. Merkittävin muutos on se, ettei kaavaketta tarvitse enää täyttää uudelleen joka syksy, vaan kertailmoitus riittää.

– Ensimmäisen luokan aloittavasta erityisruokavaliota noudattavasta lapsesta toimitetaan kaavake, joka voi olla voimassa niin kauan kunnes lapsi vaihtaa koulua, Portaala kuvailee.

Ruoka-aineallergioista ilmoitus on kuitenkin tehtävä vuosittain, koska allergiat usein talttuvat lapsen kasvaessa. Portaalan mukaan tavoitteena on välttää turhia rajoituksia, jotta lapsi saisi ruoasta kaikki tarpeelliset ravintoaineet.

Erityisruokavalioiden ilmoituskaavake päivitettiin viimeksi vuonna 2013. Portaala toivoo uudistuksen selventävän erityisruokavalioihin liittyvää kirjavuutta ja yhdenmukaistavan käytäntöjä.

– Ennen kaavakkeessa oli lueteltu ruoka-aineita, joille ihminen saattoi olla allerginen. Aina se ei perustunut todelliselle lääketieteelliselle tarpeelle, vaan henkilö ei välttämättä vain pitänyt tietyistä ruoka-aineista, Portaala kertoo.

Syksystä lähtien erityisruokavalioista täytyy toimittaa kaavakkeella erillinen lista, joka vaatii lääkärin allekirjoituksen. Käytäntö ei koske yksin Saloa, vaan samankaltainen uudistus koulu- ja päiväkotiruokailussa on käynnissä koko Suomessa.

Perjantaina Salon lukiossa tarjottiin lounaaksi kalakeittoa tai kasvissosekeittoa. Yhdentoista jälkeen ruokalaan muodostui pitkä jono oppilaita, heidän joukossaan abiturientti, jonka lounas odotti linjaston päässä omassa, erillisessä purkissaan.

Pihakivi on allerginen kalalle ja pähkinälle, minkä vuoksi hän söi perjantaina jauhelihakeittoa. Korvaava ruoka maittaa siinä missä muukin.

– Minulla ei ole pahaa sanottavaa kouluruoasta, kyllä tätä ihan mielellään syö. Joinakin päivinä ruoka on jopa erinomaista, Pihakivi kehuu.

Hän toimitti oman erityisruokavaliotodistuksena kouluun jo ala-asteella, minkä jälkeen kalaton ja pähkinätön annos on aina järjestynyt – lukuun ottamatta erästä lounasta Armfeltin koulussa Halikossa.

– Yhden ainoan kerran ollessani yläasteella kuljetus ei tullutkaan perille. Minulle kaivettiin pakastimesta joltakin aiemmalta päivältä ylijäänyttä ruokaa, Pihakivi muistelee.

Hän kertoo olevansa tyytyväinen erityisruokavalioiden saatavuuteen ja valikoimaan.

