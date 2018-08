Salolainen Petteri Timonen ehdolla Vuoden nuoreksi menestyjäksi

Salolainen tietojenkäsittelytieteenopiskelija Petteri Timonen, 20, on päässyt Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailussa Etelä-Suomen kymmenen aluefinalistin joukkoon. Yleisö voi äänestää aluefinalisteista mielestään parasta, ja kolme eniten ääniä saanutta etenee kansalliseen finaaliin, joka pidetään 13. lokakuuta. Äänestää voi verkossa aina 22. elokuuta asti osoitteessa: http://nuorimenestyja.fi/etela-suomi/.

Petteri Timonen on valittu tänä vuonna jo Menestyneeksi nuoreksi salolaiseksi Tehtailija Juho Leinon säätiön ja Salon Nuorkauppakamarin kampanjassa. Valtakunnallisen Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun puolestaan järjestää Suomen Nuorkauppakamarit.

Petteri Timonen on palkittu useampaan otteeseen tieteellisestä menestyksestä, ja hän on ollut Suomen edustajana tietotekniikkaolympialaisissa. Hän on työskennellyt muun muassa Googlella Sveitsissä ja opintojensa ohella Nokialla.