Salon Ylisjärven itärannalla ja Kiskon Kirkkojärvessä havaittu vähän sinilevää

Lounais-Suomen sinilevätilanteessa ei ole kuluvalla viikolla tapahtunut suuria muutoksia. Leväesiintymät ovat vähenemään päin viime viikkoon verrattuna.

Salossa sinilevää on havaittu vähän Ylisjärven itärannalla ja Kiskon Kirkkojärvessä. Sisävesialueilla sinilevää on vähän lisäksi Inhottujärven Isossa Lehtisalonnokassa ja Köyliönjärven Yttilän Ottassa. Levää on havaittu erittäin runsaasti vain Turun Maarianaltaan havaintopaikalla.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen merialueen vakiohavaintopaikoilla sinilevää on kuluvalla viikolla havaittu runsaasti Mannerveden Isossa Marjakarissa ja Kaarinan Hovirinnan uimarannalla. Vähän sinilevää on havaittu Merimaskun Kirkonsalmessa, Mynälahden Kärmäläisessä, Nauvon Seilissä, Uudenkaupungin Santtion uimarannalla, Rauman Otanlahdella ja Luvian Mustakarissa.

Kahdesta muusta sinilevähavainnosta on ilmoitettu ELY-keskukseen kuluvalla viikolla ja yksi niistä tehtiin vakiohavainnoinnin yhteydessä Porin Inhottujärvessä, jossa Pukkisaaren eteläpuolella havaittiin runsaasti sinilevää. Toinen havainto tehtiin Pansion Pienvenesatamassa, jossa sinilevää havaittiin myös runsaasti.

Järvi-Meriwikiin on kuluvalla viikolla edelleen vain kirjattu vähäisistä sinilevämääristä Saaristomeren Vapparilta ja Naantalin Askaistenlahdelta.

Vaikka sinilevätilanne on helpottunut, on edelleen syytä muistaa varovaisuus sinileväpitoisen veden kanssa.