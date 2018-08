Sari Baldauf STT:lle: Niinistö ei painostanut Fortumia Fennovoima-asiassa

Fortumin hallituksen ex-puheenjohtaja Sari Baldauf ei koe, että presidentti Sauli Niinistö olisi painostanut Fortumia Fennovoima-asiassa kesällä 2015.

Baldauf kommentoi viime päivien Fortum-keskustelua sähköpostitse STT:lle.

Hänen mukaansa on tavallista, että yritykset ja valtiovalta käyvät yleisellä tasolla keskusteluja merkittävistä kysymyksistä.

– On tavallista ja myös tarpeellista, että yritykset ja valtiovalta käyvät yleisellä tasolla keskusteluja merkittävistä kysymyksistä ja jakavat tilannetietoa, sisäpiirisäännökset ja muut luottamuksellisuusnäkökohdat huomioiden. Näin tapahtuu niin Suomessa, Saksassa kuin Hollannissakin (näistä maista minulla on käytännön kokemusta), riippumatta siitä onko yrityksissä valtionomistusta, Baldauf kirjoittaa STT:lle.

– Samanaikaisesti on itsestään selvää että yritykset tekevät päätöksensä itsenäisesti, omista lähtökohdistaan käytettävissä olevaa tietoa perusteellisesti yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua vastaan punniten.

Baldaufin mukaan kesällä 2015 ei ollut keskustelutilaisuutta, jossa presidentti Niinistö, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja Baldauf olisivat olleet läsnä.

– En ole kokenut presidentti Niinistön millään lailla painostaneen tässä kysymyksessä, Baldauf summaa.

Baldauf toimi Fortumin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011-18.

STT

Kuvat: