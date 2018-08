Sauli Niinistöstä kertova kirja julki, toinen tulossa kauppoihin huomenna

Alkuviikosta on tulossa julki kaksi presidentti Sauli Niinistöstä kertovaa kirjaa.

Tänään julkaistaan kahden Aamulehden toimittajan kirja Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra. Huomenna kirjakauppoihin on tulossa muun muassa Kalevan päätoimittajana toimineen Risto Uimosen kirja Sauli Niinistö – Tasavallan presidentti.

Niinistö ei ole osallistunut kumpaankaan kirjahankkeeseen. Tänään julkaistavan kirjan tekijät Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi ovat haastatelleet teosta varten muun muassa Niinistön opettajaa, nuoruuskavereita, Niinistön kanssa työskennelleitä sekä hänen kanssaan vallasta kilpailleita.

Kirjat julkaistaan Niinistön 70-vuotispäivän kynnyksellä. Hänen syntymäpäivänsä on 24. elokuuta.

STT