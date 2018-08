Savonlinnan tappoepäilyn uhrin löytöpaikka oli Pohjois-Karjalassa

Savonlinnan henkirikostutkinnassa uhri löydettiin teosta epäillyn kertoman perusteella Pohjois-Karjalan alueelta, kertoo poliisi. Itä-Suomen poliisi ei aio kertoa löytöpaikasta esitutkinnan aikana tarkemmin, sillä on mahdollista, että paikalla tehdään lisätutkimuksia.

Poliisi on aiemmin paljastanut, että naisen taposta epäilty mies kertoi poliisille ensin muun sijainnin ruumiille kuin mistä vainaja löytyi. Nainen löydettiin viikko sitten perjantaina maastosta.

Keskiviikkona tutkinnanjohtaja Sami Asikainen tyrmäsi keskustelupalstoilla liikkuneet huhut, joiden mukaan varsinaiseen henkirikokseen liittyisi auto.

– Auto ei liity väkivallan tekoon uhria kohtaan, hän kertoi.

Poliisi on niin ikään kertonut, että sillä on näkemys mahdollisesta motiivista. Poliisi ei kuitenkaan tiedota esimerkiksi epäillyn ja uhrin välisestä suhteesta.

Kolmikymppinen epäilty on STT:n tietojen mukaan uhrin miesystävä. Hänet vangittiin viikko sitten epäiltynä taposta.

– Poliisi on kuullut suurimman osan henkirikostutkintaan liittyvistä henkilöistä. Poliisilla on nyt varsin hyvä kuva tapahtumista, jotka johtivat naisen kuolemaan, poliisi tiedotti perjantaina.

Kuulustelut ja muu tutkinta jatkuvat. Nainen katosi toissa viikon sunnuntain vastaisena yönä lähdettyään juhlista Etelä-Savossa sijaitsevan Savonlinnan Kellarpellosta.

STT