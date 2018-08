SDP kärkipaikalla politiikan syksyyn

SDP on ottanut vankemman aseman puoluekannatuksen kärkipaikasta. Ylen mittauksen mukaan sosiaalidemokraattien kannatus on 21,2 prosenttia, jossa on nousua 0,9 prosenttiyksikköä.

Toisena on kokoomus 19,8 prosentin ja kolmantena selvästi parantanut keskusta 17,8 prosentin kannatuksella.

SDP on viime mittauksissa ottanut kärkipaikan kokoomukselta. Mitenkään itsestään selvää SDP:n kasvu ei ole kuitenkaan ollut. Suurimman oppositiopuolueen olisi voinut odottaa nousevan kärkipaikalle jo paljon aikaisemmin, niin suuria hallituspuolueiden vaikeudet ovat kaiken sote-väännön keskellä olleet.

Viime vuoden kesällä vihreät nousi kannatusmittauksissa SDP:n ohi opposition suurimmaksi puolueeksi. Heikot kannatusluvut käynnistivät keskustelun puheenjohtaja Antti Rinteen asemasta.

Nyt Rinne voi ainakin hetkeksi huokaista helpotuksesta. Näyttää siltä, että työväestöön luokiteltavia kannattajia on palannut takaisin SDP:n riveihin. Heitä on tullut vihreistä, vasemmistoliitosta ja perussuomalaisista.

Kevään eduskuntavaaleista on tulossa tiukka kilpailu pääministerin paikasta. Demarien Antti Rinne saa haastajakseen kokoomuksen Petteri Orpon ja keskustan Juha Sipilän. Erot kolmen suuren kesken eivät ole vielä ratkaisevan suuria.

Kaikille kolmelle voitto eli nousu suurimmaksi puolueeksi on tärkeä tavoite. Demareille mikä tahansa muu sijoitus olisi pettymys. Kokoomukselle pääministeriys on ainoa tapa varmistaa, että puolue jatkaa uudessa hallituksessa. Samoin keskustan Sipilä tavoittelee tosissaan jatkokautta.

Muut puolueet ovat pudonneet kolmen suuren vauhdista. Vihreiden viime vuoden nousu on taittunut, eikä puheenjohtaja Touko Aalto ole saanut aikaan uutta nostetta. Puolueen kannatus on nyt 13,6 prosenttia.

Laskussa on myös perussuomalaisten kannatus, nyt 8,7 prosenttia.

Vaikein tilanne on edelleen sinisillä. Viiden ministerin puolueella on alle yhden prosentin kannatuksella vaikea saada uuteen eduskuntaan edes viittä kansanedustajaa.