SDP Soinin aborttipuheista: Oppositio koolle, välikysymys harkinnassa

Suurin oppositiopuolue SDP kutsuu muun opposition keskustelemaan ulkoministeri Timo Soinin (sin.) abortinvastaisista kannanotoista. Samalla harkitaan välikysymyksen tekemistä, kertoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan kyse ei ole enää vain ulkoministeri Soinin lausunnoista, vaan asia on laajentunut koko hallituksen kysymykseksi.

SDP:n mukaan oppositiopuolueet kutsutaan koolle syyskauden aluksi. Päätöstä välikysymyksestä ei vielä ole.

Mahdollisen välikysymyksen yhteydessä eduskunta voisi äänestää ulkoministerin tai koko hallituksen luottamuksesta.

Soini niukkasanaisena kirjoittelustaan

Soini itse pysyttelee vähäsanaisena aborttikannanotoistaan. Hän sanoi median edustajille vastanneensa tänään oikeuskanslerin selvityspyyntöön toukokuisesta Kanadan-matkastaan. Kanadassa Soini osallistui virkamatkallaan abortinvastaiseen iltahartauteen.

– Nyt odotetaan vastausta kaikessa rauhassa. Kantani elämän pyhyyteen on ollut sama 30 vuotta, eikä se muutu, Soini sanoi.

Soini ei suoraan kommentoinut viimeisintä kuohunnan aiheuttanutta kirjoitustaan. Ulkoministeri iloitsi viime torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin.

Toimittajien lisäkysymyksiin aiheesta Soini ei enää vastannut vaan käänsi selkänsä ja käveli pois.

Soini kommentoi aihetta, kun oli pitänyt yhteisen tiedotustilaisuuden Britannian ulkoministerin JeremyHuntin kanssa Königstedtin kartanolla Vantaalla.

Sipilä keskustellut Soinin kanssa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo keskustelleensa Soinin kanssa tämän blogikirjoituksesta.

– Soinin kanssa on vaihdettu viestejä, ja perjantaina on keskustelu kyseisestä aiheesta, Sipilä sanoi.

Sipilä ei avannut tarkemmin Soinin kanssa käymänsä keskustelun sisältöä.

Sipilän mukaan jos blogia pitää arvioida asteikolla hyvä vai huono hallituksen kannalta, se menee huonon puolelle.

Oppositiopuolueista on väläytelty mahdollista välikysymystä Soinin toimintaan liittyen. Sipilä vastasi toteamalla sen olevan opposition asia.

– Oppositiolla on se oikeus aina olemassa, Sipilä sanoi.

http://timosoini.fi/2018/08/hieno-maa-argentiina/

STT

