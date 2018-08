Seinäjoen epäiltyä murhapolttoa edelsi avopuolisoiden riita – puoliso kuoli tulipalossa

Perheenisää syytetään avopuolisonsa murhasta ja lapsensa murhayrityksestä. Syyttäjän mukaan mies poltti perheen talon viime vuoden syyskuussa Seinäjoella. Miestä syytetään tuhotyöstä, murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä.

Miehen avovaimo kuoli omakotitalon rajussa tulipalossa. Kolmen ja kuuden vuoden ikäiset lapset selvisivät hengissä.

Syytteen mukaan mies sytytti palon tahallaan bensiinillä ja hänen tarkoituksenaan oli surmata sekä avovaimo että molemmat lapset. Syyttäjä vaatii noin 50-vuotiaalle syytetylle elinkautista vankeutta.

Mies on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Myös oikeuden istunnossa hän on kiistänyt olevansa syyllinen, kertovat Ilkka ja Pohjalainen. Lehtien mukaan syytetty kertoo, että hän on oman henkensä ja terveytensä uhalla yrittänyt pelastaa tulipalosta vaimonsa ja tyttärensä.

Ennen paloa syytetty ja avopuoliso riitelivät keskenään, sanoo syyttäjä haastehakemuksessa. Paikalla oli tuolloin kolmivuotias poika.

Riidan jälkeen mies syytteen mukaan löi naista päähän, kaatoi viiden litran kanisterista bensiiniä sekä asuinhuoneisiin että autotalliin ja sytytti talon palamaan. Palo eteni räjähdysmäisesti: palokunta saapui paikalle noin seitsemän minuutin kuluttua naapurin tekemästä hälytyksestä. Tuolloin talo oli jo ilmiliekeissä.

Murhasta syytetty mies ja kolmivuotias poika selviytyivät ulos talosta omin jaloin. Miehen vaatteet olivat tulessa, hän sai hengitystiepalovamman ja vakavia palovammoja käsiin. Poika ei saanut vammoja.

Savusukeltajat löysivät naisen ja kuusivuotiaan tyttären yhdestä talon makuuhuoneista. Molempien sydän oli löydettäessä pysähtynyt.

Nainen menehtyi elvytysyrityksistä huolimatta, mutta tyttö onnistuttiin elvyttämään sairaalassa. Hän vammautui vakavasti.

Murhasyytteen ohella syyttäjä on esittänyt kaksi vaihtoehtoista syytettä. Toisen mukaan mies syyllistyi avovaimonsa törkeään pahoinpitelyyn, toisen mukaan törkeään kuolemantuottamukseen.

Syytetty on vuonna 2006 Yhdysvalloissa tuomittu puolison pahoinpitelystä. Tämä ilmenee maan oikeusministeriön lausunnosta, joka on yksi syyttäjän kirjallisista todisteista.

STT

