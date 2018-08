Seksuaalirikoksista syytetty eteläkorealainen ex-presidenttiehdokas on vapautettu kaikista syytteistä

Etelä-Koreassa oikeus on vapauttanut entisen presidenttiehdokkaan Ahn Hee-jungin kaikista seksuaalirikossyytteistä. Ahnia syytettiin muun muassa seksuaalisesta ahdistelusta, pakottamisesta sukupuoliyhteyteen ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Skandaali alkoi, kun hänen entinen avustajansa kertoi televisiohaastattelussa, että Ahn raiskasi hänet useaan kertaan. Myöhemmin myös toinen Ahnin alaisena työskennellyt nainen sanoi tämän raiskanneen hänet useita kertoja.

Ahn on sanonut luulleensa, että naiset harrastivat hänen kanssaan seksiä omasta tahdostaan. Hän on sanonut toimineensa tyhmästi, pyytänyt anteeksi ja ilmoittanut vetäytyvänsä politiikasta.

Ennen skandaalia 53-vuotias Ahn nähtiin potentiaalisena ehdokkaana korvaamaan presidentti Moon Jae-in, kun Moonin kausi päättyy vuonna 2022.

Moon ei aio enää hakea jatkokautta.

STT

