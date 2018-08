Seuran vaihto virkisti MM-suunnistaja Miika Kirmulaa

Lauantaina alkavissa suunnistuksen MM-kilpailuissa Miika Kirmulan kisaohjelmaan on merkitty sprintti, sprinttiviesti, viesti ja pitkä matka.

– Olisin halunnut keskimatkallekin, mutta palautuminen pitää ottaa huomioon. Sprinttien jälkeen tulee kolme lepopäivää, joten ehdin palautua ennen viestiä ja pitkää matkaa, Kirmula sanoo.

Kisakone kuljetti Suomen maajoukkueen keskiviikkona Latviaan, missä Kirmulalle on kertynyt tänä vuonna kolmisenkymmentä leiri- tai kilpailupäivää.

– Maaston puolella voin yltää kymmenen parhaan sakkiin, jos kaikki sujuu hyvin. Miksei sprintissäkin, jos on hyvä päivä. Viesteissä taistelemme pronssista, Kirmula puntaroi mahdollisuuksia.

Salolainen Kirmula lähti talvella kasvattajaseurastaan Angelniemen Ankkurista ja siirtyi joensuulaiseen Kalevan Rastiin.

– Aika tuntui oikealle seuran vaihtamiseen. Keväällä oli hyviä seuran leirejä, ja toiminta on erilaista mihin olen tottunut. Syksyllä aion olla Joensuussa aiempaa enemmän.

Viime vuonna Kirmula sijoittui MM-kilpailujen pitkällä matkalla 19:nneksi ja kaksi vuotta sitten keskimatkalla 27:nneksi. Mies on tyytyväinen tämän hetken kuntoonsa, vaikka lonkka on hiukan vihoitellut.

– Toukokuussa EM-kilpailuissa pääsin vain sprintteihin, mutta sen jälkeen kausi on ollut nousujohteinen. Uudessa seurassa pääsin heti suurviesteissä koviin paikkoihin, Kirmula viittaa Jukolan viestiin ja Tiomilaan.

Oppia Janne Salmelta

Monen huippusuunnistajan tavoin Kirmulan arki sujuu muualla kuin seuran kotipaikkakunnalla. Leipäänsä hän ansaitsee Helsingissä Santahaminan varuskunnassa liikunta-aliupseerina.

– Tuossa virassa pidetään nuorempia urheilijoita. En ole miettinyt niin pitkälle, että jäänkö sotilasuralle, Kirmula pohdiskelee.

Kirmulan henkilökohtaisena valmentajana toimii takavuosien mestarisuunnistaja Janne Salmi.

– Janne on kunnianhimoinen valmentaja, jota tulee kuunneltua. Hyvän valmentajasuhteen muodostuminen kestää kolmisen vuotta, ja nyt olen saanut häneltä oppia neljä vuotta.

