Simo Lipsanen selvisi finaaliin miesten kolmiloikassa

Maksimistaan hillitty vauhdinjuoksu aiheutti Simo Lipsaselle pulmia kolmiloikan EM-karsinnassa perjantaina. Vain kolme hyppääjää selvitti karsintarajan 16,75, ja myös Lipsasen finaalipaikka jäi tulosvertailun varaan.

Lipsanen meni toisen kierroksen 16,51 metrin loikillaan kymmenentenä 12 parhaan loppukilpailuun.

– Karsinta alkoi huonosti. Jouduin himmailemaan juoksua, ettei tulisi yliastuttua. Samalla ensimmäisestä hypystä tuli liian varovainen, Lipsanen kertasi kilpailua.

Loikista loppui puhti 16,24 metrin kohdalla.

– Tiesin, ettei se riitä, Lipsanen totesi.

Toisella yrityksellään Lipsanen tarvitsi välttämättä paremmat lukemat.

– Oli pakko ottaa tulos, jolla voi päästä finaaliin. Mutta se piti samalla tehdä suhteellisen varmasti, Lipsanen jatkoi.

Kolmannella kierroksella Lipsanen otti rivakamman vauhdin. Juoksuun tuli lentoa, mutta hypystä yliastuttu.

Finaali voi olla helpompi

Sunnuntain loppukilpailussa Lipsanen ei enää murehdi perjantain vaikeuksiaan.

– Karsinnasta tuli vaikea, koska se meni kikkailuksi. Finaali on oma kilpailunsa, Lipsanen muistutti.

Lipsasen tapaiselle hyppääjälle finaali on helpompi, kun hänen ei tarvitse säästellä eikä säätää vauhdinjuoksuaan.

– On totta, että minun on vaikea hypätä säästellen, koska loikkani perustuvat hyvään vauhtiin, Lipsanen kertoi.

– Finaalissa kaikki peliin. Sitten näkee, mihin se riittää.

Viime kesänä Lipsanen saavutti 22-vuotiaiden kisoissa EM-hopean Suomen ennätyksellä 17,14.

– Huomenna kerään voimia sunnuntain loppukilpailuun. Sitten on koko sunnuntai aikaa latautua finaaliin, Lipsanen kertoi ohjelmastaan.

STT

Kuvat: