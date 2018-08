Sinilevätilanne merillä parantunut – järvet kukkivat yhä

Sinilevän määrä on lähtenyt laskuun merialueilla viime viikkoon verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Sinilevää on edelleen sekoittuneena veteen Suomenlahdella ja pintaesiintyminä Ahvenanmaan eteläpuolella.

– Sinilevien määrä Suomen merialueilla on vähentynyt. Suomenlahdella ei enää ole laajoja sinilevälauttoja, mutta veteen sekoittunutta sinilevää on koko Suomenlahden alueella, kertoo tutkija Sirpa Lehtinen tiedotteessa.

Myös järvillä runsaat sinilevähavainnot ovat vähentyneet, mutta sinilevää on yhä paljon tavallista enemmän. Uudet pintakukinnot voivat vielä levitä, jos tyyni ja helteinen sää jatkuu.

Kaakkois-Suomessa runsaasti sinilevää on havaittu enää vain Iitin Sääskjärvellä ja Haapasaaren itäisellä rannikkoalueella, kertoo ely-keskus. Molemmissa havaintopaikoissa sinilevän määrä on hieman vähentynyt viime viikosta.

Kotkan rannoilla pieniä määriä sinilevää havaittiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa.

Altistuminen voi aiheuttaa vatsakipua ja ihottumaa

Myös Lounais-Suomessa sinilevätilanne on rauhoittumaan päin, vaikka sisävesillä suurta muutosta ei ole tapahtunut.

Etelä-Pohjanmaalla sinilevää on havaittu Kaskisten ja Maalahden edustalla. Pieniä määriä sinilevää on havaittu myös Ähtärinjärvellä ja Kuortaneenjärvellä.

Sinilevää sisältävässä vedessä ei kannata uida, eikä sitä myöskään tule käyttää sauna- tai pesuvetenä, neuvoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yleisimpiä sinileväaltistuksen oireita ovat pahoinvointi, mahakipu, ripuli ja oksentelu. Lisäksi voi esiintyä iho-oireita, kuten ihottumaa ja huulten kirvelyä.

Sinilevälle altistunut iho on hyvä pestä puhtaalla vedellä ja saippualla. Silmät huuhdellaan pelkällä vedellä. Vatsaoireisen on tärkeää huolehtia nesteensaannista. Kipu- tai kuumelääkkeitä ei yleensä tarvita.

STT

